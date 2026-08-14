Трамп доручив ВМС США повернутися до парових катапульт на нових авіаносцях

Президент США Дональд Трамп доручив Військово-морським силам країни відмовитися від електромагнітних катапульт на майбутніх авіаносцях класу Gerald R. Ford та повернутися до використання парових систем, повідомляє The Wall Street Journal.

За словами американських посадовців, у четвер Трамп підписав меморандум із питань національної безпеки, який передбачає перепроєктування четвертого авіаносця цього класу – Doris Miller – та всіх наступних кораблів. Перші три – Gerald R. Ford, John F. Kennedy та Enterprise – збережуть електромагнітні катапульти.

У Білому домі заявили, що рішення має призвести до створення авіаносців із "перевіреними в боях паровими та гідравлічними системами", які, на думку адміністрації, є більш стійкими та надійними. Там також зазначили, що це має сприяти відновленню частини американської морської промислової бази.

Компанія General Atomics, яка виробляє електромагнітні катапульти та вдосконалені аерофінішери для авіаносців класу Ford, заявила, що рішення про повернення до парових систем "заслуговує на ретельний перегляд".

"Це рішення матиме ширші наслідки для готовності авіаносців, національної безпеки та технологічної переваги США, потенційно створюючи можливості для противників скоротити розрив у спроможностях", – заявили в General Atomics.