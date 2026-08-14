14 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

14 серпня відзначають Всесвітній день ящірки, Всесвітній день косатки, День "Люби свою книгарню", День народження месенджера Тeлеграм.

Православна церква вшановує пам'ять святого пророка Міхея, День перенесення мощей святого преподобного Теодосія Печерського.

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Всесвітній день ящірки

Започаткований групою ентузіастів-герпетологів та любителів дикої природи. Мета цього дня — змінити негативне ставлення до ящірок та підвищити обізнаність про їхню важливу роль у природних екосистемах. Ящірки є одними з найчисельніших наземних хребетних і відіграють важливу роль у різних екосистемах, виступаючи як хижаки та індикатори стану довкілля. Наприклад, комодський варан може досягати довжини 3 метрів, тоді як круглопалий гекон з Вест-Індії має довжину всього 16 мм.

Всесвітній день косатки

Щороку 14 серпня світ об'єднується навколо однієї з найбільш вражаючих морських істот — косатки (Orcinus orca), або "вбивчого кита". Всесвітній день косатки — це свято краси й сили океану, косатка — символ океану, її збереження — це захист океану й природи. Це день, коли ми згадуємо, наскільки глибокою є взаємозалежність між косатками, морськими екосистемами та нами, людьми.

День - Люби свою книгарню

День - Люби свою книгарню або День книгарень - це щорічне свято, присвячене вшануванню чарівності, важливості та впливу місцевих книгарень. Цей день, що відзначається 14 серпня, заохочує книголюбів відвідувати улюблені книгарні, віддаватися радості читання та підтримувати незалежні книгарні. Подія започаткована в Австралії, але набула популярності у всьому світі.

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День народження месенджера Teлеграм

День народження месенджера Teлеграм відзначають 14 серпня. Саме цього дня 2013 року було випущено першу офіційну версію застосунку для операційної системи iOS.

Відомий своїм високим рівнем безпеки, швидкістю передачі даних та багатофункціональністю. Це робить його одним з найпопулярніших застосунків для спілкування.

Народилися в цей день:

135 років від дня народження Миколи Анастазієвського (1891-1974), українського живописця, графіка, педагога, громадського діяча (США);

135 років від дня народження Олексія Михайловича Ватулі (1891-1955), українського актора, одного із засновників Молодого театру та Київського українського драматичного театру ім. І. Франка (нині - Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка) у Києві;

100 років від дня народження Миколи Дмитровича Гуцула (1926-2005), українського учасника національно-визвольного руху 1940-1990-х рр., члена УПА;

90 років від дня народження Степана Васильовича Мишанича (1936-2013), українського фольклориста, літературознавця, педагога, організатора освіти.

Ще цього дня:

1936 - На Олімпійських іграх в Берліні вперше відбуваються змагання з баскетболу;

1947 - Опівночі Пакистан став незалежною державою, вийшовши зі складу Британської імперії;

1992 - Розпочинається грузинсько-абхазький конфлікт;

2013 - Сотні вбитих і тисячі поранених в Каїрі після розгону силовиками таборів протестувальників проти військового перевороту.

Церковне свято





День перенесення мощей святого преподобного Теодосія Печерського

Перенесення мощей святого преподобного Теодосія Печерського є важливою подією в історії Києво-Печерської лаври та православної церкви в цілому. Святий Теодосій Печерський, один із засновників Києво-Печерської лаври, був відомим церковним діячем і духовним наставником, який жив у XI столітті.

Теодосій народився близько 1008 року в місті Василькові, неподалік від Києва. Від молодих років він прагнув духовного життя, а близько 1032 року вступив до Києво-Печерського монастиря, який на той час був під керівництвом святого Антонія Печерського. Теодосій відомий своїм аскетизмом, благочестям та стараннями в розбудові монастиря, а також впровадженням спільножитного уставу.

Теодосій помер 3 травня 1074 року. Його поховали у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Відомо, що мощі святого мали чудотворну силу, і багато людей зцілювалися завдяки їхньому поклонінню.

Перенесення мощей святого Теодосія відбулося 14 серпня 1091 року. Це сталося завдяки ігумену Іоанну та іншим братам монастиря. За переданням, мощі святого були знайдені нетлінними, що ще більше підкріпило його святість і шанування серед вірних. Мощі були перенесені до нової кам'яної церкви Успіння Пресвятої Богородиці, яка була збудована зусиллями Теодосія. Святий Теодосій Печерський вшановується як один з найвизначніших святих Києво-Печерської лаври.

День пам'яті святого пророка Міхея

Міхей (Хто Подібний до Бога) — малий біблійний пророк, родом з поселення Морасф (Мареші або Морешет-Гат) в Шфела. Жив в Юдеї в роки падіння Самарії (бл. 720 р. до н. е.). Пророкував при царях Єзекії та Манасії, був сучасником Ісайї. Міхей є автором однойменної пророчої книги — Книги пророка Михея, шостої серед книг "малих пророків".

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Аркадій, Василь, Володимир, Матвій, Микола, Олександр, Олексій, Семен, Федір, Єва, Євдокія.

З прикмет цього дня:

Традиційно до цього часу завершували літню польову роботу та готувалися до осені. Вважалося, що це сприятливий час для сватання, адже після посту починався сезон весіль.

Наші предки вірили, що в цей день погода підказує майбутнє. Якщо ластівки низько літають - очікуйте на затяжні дощі. Зменшилася кількість води в колодязі - осінь буде сухою. Гроза цього дня віщує про дощовий вересень. Якщо багато роси на траві, то буде добрий врожай озимих культур. Журавлі у небі - до ранньої зими. Бджоли не вилітають з вуликів - до сильного вітру або дощу.

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