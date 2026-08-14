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Трамп запровадив 100% мита на імпорт окремих дронів для захисту національної безпеки США

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Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026
Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US

Президент США Дональд Трамп підписав прокламацію про запровадження нових мит на імпорт дронів та їхніх компонентів, спрямованих на захист національної безпеки США та зміцнення американського виробництва безпілотників, повідомляється на сайті Білого дому.

"Прокламація запроваджує 100% адвалорне мито на дрони певного розміру або з певними можливостями, які є особливо чутливими з погляду національної безпеки, док-станції для таких дронів, а також певні критично важливі компоненти цих дронів. До цієї категорії дронів належать безпілотники з максимальною злітною масою понад 25 кілограмів та дрони з можливостями тепловізійної зйомки", – зазначається в повідомленні.

Крім того, підписана прокламація передбачає 25% адвалорне мито на дрони меншого розміру, які не мають чутливих з погляду безпеки можливостей, а також на інші компоненти дронів.

На дрони та компоненти з країн Європейського Союзу, Японії, Ліхтенштейну, Республіки Корея, Швейцарії та Тайваню запроваджується 15% адвалорне мито, а на дрони з Великої Британії – 10%. Зазначається, що ці ставки застосовуватимуться за умови, що практично все апаратне забезпечення, програмне забезпечення та технології походять із цих країн та Сполучених Штатів.

"Основні мита набудуть чинності через 21 день після підписання прокламації. Для компонентів дронів, які не належать до особливо чутливих, їхнє застосування розпочнеться через 180 днів", – інформують у Білому домі.

Прокламація також уповноважує міністра торгівлі створити програму перенесення виробництва до США для компаній, які здійснюють нові інвестиції у виробництво дронів та компонентів для них.

У повідомленні Білого дому наголошується, що заходи спрямовані на захист оборонної промислової бази США, оскільки безпілотники є ключовою технологією в сучасних збройних конфліктах. Наразі дрони, що використовуються в комерційних і військових цілях США, залежать від іноземних постачальників критичних компонентів безпілотних авіаційних систем (UAS), що створює ризики для безпеки та кібербезпекові вразливості.

"Завдяки переговорам з іноземними торговельними партнерами та стратегічному використанню мит президент Трамп забезпечив залучення трильйонів доларів приватних та іноземних інвестицій для повернення робочих місць і виробництва до Сполучених Штатів, одночасно диверсифікуючи глобальні ланцюги постачання та зменшуючи залежність від ворожих держав", – йдеться в повідомленні, поширеному на сайті відомства.

#україна #мита #дроник #сша
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