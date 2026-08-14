В Україні з початку 2026 року зареєстрували 31 теракт, ще 14 вдалося попередити

Від початку 2026 року поліція та Служба безпеки України зареєстрували 31 терористичний акт, 80% із них уже розкрито, ще 14 атак правоохоронцям вдалося попередити на етапі підготовки, повідомив заступник голови Національної поліції України – начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

За його словами, характер завдань, які російські куратори дають завербованим українцям, останніми роками змінився. Якщо спочатку йшлося переважно про збір інформації, фотографування військових об'єктів або підпали автомобілів, то тепер вербування дедалі частіше має на меті підготовку терористичних атак та вбивств.

"Спочатку людині пропонують виконати просте завдання – сфотографувати певний об'єкт, передати інформацію, перенести пакунок або доставити коробку. Після цього завдання поступово ускладнюються: від пошкодження майна та підпалів – до вчинення терористичних актів і вбивств", – зазначається в повідомленні, поширеному на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Масштаб залучення українців до таких злочинів, за даними поліції, зріс упродовж останніх років. У 2024 році російські спецслужби організували руками українців дев'ять терористичних актів. У 2025 році правоохоронці зафіксували вже 61 такий факт, причому 27 із них вдалося припинити ще під час підготовки. Загалом минулого року було розкрито 52 теракти.

Одним із напрямів діяльності російських спецслужб стало також отруєння українських військовослужбовців. Від початку 2026 року правоохоронці зареєстрували 11 таких випадків, у яких перевіряється або вже встановлено зв'язок із російським вербуванням.

"Від початку 2026 року поліція та СБУ зареєстрували 31 терористичний акт. 80% із них уже розкрито. Ще 14 атак вдалося попередити на етапі підготовки", – інформують у відомстві.

Джерело: https://mvs.gov.ua/news/ponad-30-teraktiv-i-11-otrujen-viiskovix-nacpoliciia-vikrila-novi-sxemi-verbuvannia-ukrayinciv-rosijeiu