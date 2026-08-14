Вигівський провів зустріч із послом Японії Накаґоме, який завершує дипломатичну місію в Україні

Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський провів зустріч із послом Японії в Україні Масаші Накаґоме, який завершує свою дипломатичну місію в Україні, під час якої сторони обговорили результати спільних проєктів та подальше посилення співпраці.

Сторони відзначили позитивні результати реалізованих за підтримки Японії спільних проєктів. Зокрема, допомога була спрямована на технічне оснащення кордону, криміналістичні лабораторії, гуманітарне розмінування, обладнання для медичних закладів та експертної служби, а також автомобілі для "Безбар'єрних автошкіл".

Окремим напрямом співпраці стали тренінги, які дали змогу українським фахівцям перейняти досвід інших країн.

"Японія залишається одним з ключових партнерів МВС України. Вдячний Посольству Японії в Україні та Уряду Японії за сталу підтримку в цей надскладний період. Розраховуємо на посилення нашої співпраці", – заявив Вигівський.

У МВС також повідомили про нову допомогу від Японського агентства міжнародного співробітництва для Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Зокрема, ДСНС передали транспорт для інформування населення про небезпеку, пересувні майстерні та комплекси дистанційного виявлення вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1e9dZazFN2/?mibextid=wwXIfr