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Події

Сили оборони відбили з початку доби 198 ворожих атак – Генштаб

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З початку доби відбулося 198 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 четверга.

"Противник завдав 55 авіаційних ударів, скинувши 160 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6124 дрони-камікадзе та здійснив 2002 обстріли населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Костянтинівському та Покровському напрямках, де агресор здійснив відповідно 25 й 23 штурмові та наступальні дії.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/41871

#війна #ворог #генштаб #атаки
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