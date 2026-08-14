Сили оборони відбили з початку доби 198 ворожих атак – Генштаб

З початку доби відбулося 198 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 четверга.

"Противник завдав 55 авіаційних ударів, скинувши 160 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6124 дрони-камікадзе та здійснив 2002 обстріли населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Костянтинівському та Покровському напрямках, де агресор здійснив відповідно 25 й 23 штурмові та наступальні дії.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/41871