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Втрата чверті парку MQ-9 Reaper у війні з Іраном коштуватиме США понад $1,3 млрд

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Втрати США через знищення безпілотників MQ-9 Reaper під час війни з Іраном можуть перевищити $1,3 млрд, повідомляє The Washington Post із посиланням на трьох американських чиновників, обізнаних із ситуацією.

За даними видання, безпілотники MQ-9 Reaper використовуються ВПС США для ведення спостереження та нанесення точкових ударів. Вартість одного MQ-9 Reaper може становити від $30 млн до $50 млн залежно від типу датчиків та озброєння, яке він несе.

Видання азначає, що йдеться щонайменше про 45 втрачених безпілотників, що становить приблизно чверть усього парку MQ-9 Reaper.

"За даними трьох американських чиновників, обізнаних із ситуацією, американські збройні сили втратили під час війни з Іраном щонайменше 45 безпілотників MQ-9 Reaper, що становить приблизно 25 відсотків їхнього парку", – йдеться в повідомленні.

Таким чином, потенційні витрати через нещодавні втрати можуть перевищити $1,3 млрд лише за цією системою озброєння.

Джерело: https://www.washingtonpost.com/national-security/2026/08/13/us-military-has-lost-roughly-25-its-reaper-drones-iran-war-depletes-arsenal/

#іран #втрати #сша #безпілотники
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