Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Жінка та дитина постраждали внаслідок удару по Запорізькому району – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело

Двоє людей, зокрема 25-річна жінка та 5-річна дитина, постраждали внаслідок ворожого удару по Запорізькому району, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Постраждали 25-річна жінка та 5-річна дитина. Медики надають їм необхідну допомогу", – інформує очільник ОВА ввечері четверга у Телеграм-каналі.

Федоров також зазначив, що ворожий удар прийшовся по проїжджій частині поруч з автомобілем. Транспортний засіб пошкоджено.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/46080

#постраждалі #запорізька #атака #дитина
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Місія ООН повідомила про найбільшу за місяць кількість загиблих і поранених цивільних в Україні з березня 2022р

Місія ООН повідомила про найбільшу за місяць кількість загиблих і поранених цивільних в Україні з березня 2022р

У липні 2026 року загинуло або було поранено більше цивільних осіб, ніж у будь-якому іншому місяці з березня 2022 року, що стало новим максимумом у ц…

Читати
Україна має в 2,5 раза менше перехоплювачів, ніж минулого року, тоді як Росія подвоїла кількість балістичних ракет – Зеленський

Україна має в 2,5 раза менше перехоплювачів, ніж минулого року, тоді як Росія подвоїла кількість балістичних ракет – Зеленський

Україна має лише десяту частину від необхідної кількості засобів протиракетної оборони для відбиття посилених російських атак, заявив президент Украї…

Читати