Жінка та дитина постраждали внаслідок удару по Запорізькому району – ОВА

Двоє людей, зокрема 25-річна жінка та 5-річна дитина, постраждали внаслідок ворожого удару по Запорізькому району, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Постраждали 25-річна жінка та 5-річна дитина. Медики надають їм необхідну допомогу", – інформує очільник ОВА ввечері четверга у Телеграм-каналі.
Федоров також зазначив, що ворожий удар прийшовся по проїжджій частині поруч з автомобілем. Транспортний засіб пошкоджено.
Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/46080