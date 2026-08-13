Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Новий посол Німеччини Борис Руґе розпочав дипломатичну місію в Україні

1 хв читати
Додати як джерело
Новий посол Німеччини в Україні Борис Руґе
Новий посол Німеччини в Україні Борис Руґе | Фото: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0toka5rzyc4o5ZsoHAKmsmtdikWZMj2Xs8Rr32RpR7Wf6xAjMjTYyonkh6VgbgSVal&id=100064529808608&mibextid=wwXIfr

Новий посол Німеччини в Україні Борис Руґе приступив до роботи в Києві, передавши копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Євгену Перебийносу.

"Велика честь розпочати роботу в прекрасному Києві. Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з українськими колегами та друзями. Україна переможе, і Німеччина буде на вашому боці. Працюємо!" – цитує слова Руґе посольство Німеччини в Києві у соціальній мережі Facebook.

Раніше послом Німеччини в Україні був Гайко Томс, який завершив свою дипломатичну місію в липні.

 

#німеччина #посол
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Місія ООН повідомила про найбільшу за місяць кількість загиблих і поранених цивільних в Україні з березня 2022р

Місія ООН повідомила про найбільшу за місяць кількість загиблих і поранених цивільних в Україні з березня 2022р

У липні 2026 року загинуло або було поранено більше цивільних осіб, ніж у будь-якому іншому місяці з березня 2022 року, що стало новим максимумом у ц…

Читати
Україна має в 2,5 раза менше перехоплювачів, ніж минулого року, тоді як Росія подвоїла кількість балістичних ракет – Зеленський

Україна має в 2,5 раза менше перехоплювачів, ніж минулого року, тоді як Росія подвоїла кількість балістичних ракет – Зеленський

Україна має лише десяту частину від необхідної кількості засобів протиракетної оборони для відбиття посилених російських атак, заявив президент Украї…

Читати