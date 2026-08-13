Новий посол Німеччини Борис Руґе розпочав дипломатичну місію в Україні

Новий посол Німеччини в Україні Борис Руґе приступив до роботи в Києві, передавши копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Євгену Перебийносу.

"Велика честь розпочати роботу в прекрасному Києві. Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з українськими колегами та друзями. Україна переможе, і Німеччина буде на вашому боці. Працюємо!" – цитує слова Руґе посольство Німеччини в Києві у соціальній мережі Facebook.

Раніше послом Німеччини в Україні був Гайко Томс, який завершив свою дипломатичну місію в липні.