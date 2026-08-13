Унаслідок вечірніх ударів РФ по Краматорській громаді загинула людина, 15 поранені – ОВА

Щонайменше одна людина загинула, ще 15 дістали поранення внаслідок восьми російських атак на Краматорськ і селище Біленьке, здійснених упродовж пів години ввечері, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, російські війська атакували Краматорськ і Біленьке у проміжку між 20:30 та 20:56. Попередньо, ворог застосував авіабомби.

"Щонайменше 1 людина загинула і 15 поранені внаслідок вечірніх ударів по Краматорській громаді. У Краматорську влучання зафіксовані у житловій забудові – пошкоджено багатоквартирний будинок, інформацію щодо інших руйнувань уточнюємо", – наголосив очільник ОВА ввечері четверга.

За його словами, на місцях працюють усі відповідальні служби, які надають допомогу постраждалим та встановлюють остаточні наслідки російських ударів. Інформація щодо масштабів руйнувань наразі уточнюється.

"Росія знову перетворила звичайний вечір у місті на смертельну небезпеку. Це не випадковість і не помилка – так ворог воює проти наших людей", – написав Філашкін у Телеграм.

Джерело: https://t.me/VadymFilashkin/17368