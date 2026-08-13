CENTCOM створює першу багатонаціональну групу ударних безпілотників різних типів

Центральне командування США (CENTCOM) оголосило про створення Task Force Falcon Strike – першої в історії багатодоменної багатонаціональної групи ударних безпілотників, до якої планують залучити військовослужбовців США та регіональних партнерів.

Нова група використовуватиме односпрямовані ударні безпілотники та безпілотні системи, здатні діяти в різних середовищах – у повітрі, на поверхні води та під водою. Їх застосуванням керуватимуть військовослужбовці США та представники регіональних партнерів.

У CENTCOM зазначили, що створення Falcon Strike має розширити вже наявні можливості американських військових у сфері застосування односпрямованих ударних безпілотників і об'єднати їх із можливостями партнерів у регіоні. Надалі, у міру приєднання регіональних країн, підрозділ має масштабувати такі можливості на Близькому Сході та перетворити їх на єдиний багатодоменний багатонаціональний засіб стримування.

"Task Force Falcon Strike розширить успіх Scorpion Strike, враховуючи величезні інновації, які відбуваються серед наших регіональних союзників і партнерів", – заявив командувач CENTCOM адмірал Бред Купер.

У CENTCOM наголосили, що Falcon Strike розширюватиме можливості саме завдяки залученню регіональних партнерів. Командування вже розпочало консультації з ними та процес офіційного запрошення до участі у новому підрозділі.

"Американські військові мають багато сильних партнерств і друзів у регіоні. Ми колективно сильніші, коли інтегруємо та спільно розгортаємо нові можливості", – сказав Купер.

Штаб Task Force Falcon Strike очолить особовий склад Центрального командування спеціальних операцій США (SOCCENT), яке раніше запустило Scorpion Strike. До штабу також увійдуть представники США та регіональних партнерів.

SOCCENT базується на авіабазі Мак-Ділл у Тампі та планує і проводить спеціальні операції в межах зони відповідальності CENTCOM. Вона охоплює 21 країну на Близькому Сході, у Центральній та Південній Азії.

Джерело: https://x.com/centcom/status/2087943470459613250?s=46