Завершені аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської "Бандеролі" в житлову 10-поверхівку в Харкові

Близько 4,5 діб тривали аварійно-рятувальні в житловій 10-поверхівці в Салтівському районі Харкова, пошкодженої внаслідок російського удару вранці 9 серпня, наразі вони завершені.

"Роботи з ліквідації наслідків ворожого удару по житловому будинку у Салтівському районі Харкова завершені. До проведення аварійно-рятувальних робіт залучалися особовий склад і техніка ДСНС Харківщини, Мобільного рятувального центру швидкого реагування "Донецьк-Луганськ" ДСНС України та комунальних служб міста", – повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Рятувальники розчистили завали, верхолази демонтували зруйновані і пошкоджені конструкції будинку. Загалом було вивезено понад 105 тонн будівельного сміття.

Як повідомлялося раніше, вранці 9 серпня російська "Бандероль" поцілила у 10-поверховий житловий будинок у Салтівському району Харкова. Внаслідок удару були зруйновані перекриття між 7-м та 10-м поверхами, спалахнула пожежа. Одна людина загинула, ще 34, в тому числі дитина, постраждали.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/24841