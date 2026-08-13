Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Завершені аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської "Бандеролі" в житлову 10-поверхівку в Харкові

1 хв читати
Додати як джерело

Близько 4,5 діб тривали аварійно-рятувальні в житловій 10-поверхівці в Салтівському районі Харкова, пошкодженої внаслідок російського удару вранці 9 серпня, наразі вони завершені.

"Роботи з ліквідації наслідків ворожого удару по житловому будинку у Салтівському районі Харкова завершені. До проведення аварійно-рятувальних робіт залучалися особовий склад і техніка ДСНС Харківщини, Мобільного рятувального центру швидкого реагування "Донецьк-Луганськ" ДСНС України та комунальних служб міста", – повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Рятувальники розчистили завали, верхолази демонтували зруйновані і пошкоджені конструкції будинку. Загалом було вивезено понад 105 тонн будівельного сміття.

Як повідомлялося раніше, вранці 9 серпня російська "Бандероль" поцілила у 10-поверховий житловий будинок у Салтівському району Харкова. Внаслідок удару були зруйновані перекриття між 7-м та 10-м поверхами, спалахнула пожежа. Одна людина загинула, ще 34, в тому числі дитина, постраждали.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/24841

#харків #наслідки #рятувальні #роботи
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Місія ООН повідомила про найбільшу за місяць кількість загиблих і поранених цивільних в Україні з березня 2022р

Місія ООН повідомила про найбільшу за місяць кількість загиблих і поранених цивільних в Україні з березня 2022р

У липні 2026 року загинуло або було поранено більше цивільних осіб, ніж у будь-якому іншому місяці з березня 2022 року, що стало новим максимумом у ц…

Читати
Україна має в 2,5 раза менше перехоплювачів, ніж минулого року, тоді як Росія подвоїла кількість балістичних ракет – Зеленський

Україна має в 2,5 раза менше перехоплювачів, ніж минулого року, тоді як Росія подвоїла кількість балістичних ракет – Зеленський

Україна має лише десяту частину від необхідної кількості засобів протиракетної оборони для відбиття посилених російських атак, заявив президент Украї…

Читати