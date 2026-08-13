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Росіяни майже 60 разів атакували Дніпропетровщину, постраждали 4 людей – ДСНС

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Росіяни майже 60 разів атакували Дніпропетровщину, постраждали 4 людей – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Четверо людей постраждали внаслідок майже 60 атак російських військ на Дніпропетровську область протягом дня, повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"У Павлограді через атаку БЛА постраждали 2 чоловіків. Виникла масштабна пожежа у приміщенні логістичної компанії. У Нікопольському районі поранені чоловік та жінка", – йдеться у повідомленні ДСНС, поширеному ввечері четверга у Телеграм-каналі.

Окрім того, у Нікопольському районі в трьох громадах та районному центрі пошкоджено гуртожиток, багатоквартирні та приватні будинки, банк і автомобіль. Також виникла пожежа у будівлі кінотеатру та сталося кілька займань на відкритій території.

У Синельниківському районі пошкоджено інфраструктуру та магазин. Пожежі виникли на території сільськогосподарського підприємства та у приватному житловому секторі.

 

#дніпропетровська #обстріл
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