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У Польщі затримали росіянина, якого завербували для вбивства громадянина України та США – Туск

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У Польщі затримали росіянина, якого завербували для вбивства громадянина України та США – Туск
Фото: Офіс президента України /www.president.gov.ua

Польські спецслужби 7 серпня затримали громадянина Росії, завербованого російськими службами для здійснення вбивства у Варшаві чоловіка, який одночасно є громадянином України та США, повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Завдяки справді блискучій операції наших служб, Агентства внутрішньої безпеки, за допомогою поліції, 7 серпня ми затримали громадянина Росії, завербованого російськими службами, завданням якого було здійснити вбивство саме тут, у Варшаві", – заявив Туск у четвер, повідомляє Канцелярія прем'єр-міністра Польщі на своїй сторінці в соціальній мережі X.

За його словами, чоловік, якого планували вбити, є одночасно громадянином США та України і має два паспорти.

Туск зазначив, що ця людина була "незручною фігурою з точки зору режиму Путіна". За його словами, завдяки операції Агентства внутрішньої безпеки та поліції вдалося в останній момент запобігти замаху.

"Він є одночасно громадянином США та України – тобто має два паспорти. Він був незручною фігурою з точки зору режиму Путіна, і в останній момент завдяки операції ABW (Агентство внутрішньої безпеки – ІФ-У) та поліції вдалося запобігти цій страті, цьому замаху", – наголосив прем'єр-міністр.

 

#польща #замах #громадянин
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