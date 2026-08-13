В Україні верифіковано 20 610 випадків депортації або примусового переміщення дітей

Міністр юстиції Денис Маслов та голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Анн-Клер Дюфей обговорили повернення українських дітей, депортованих або примусово переміщених унаслідок збройної агресії РФ, щодо яких наразі верифіковано 20 610 випадків, повідомляє Міністерство юстиції.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на офіційному сайті Міністерства юстиції в четвер. Робоча зустріч Маслова і Дюфей відбулася 11 серпня.

"Наразі, верифіковано 20 610 випадків депортації або примусового переміщення українських дітей. Ця цифра не є остаточною, оскільки інформація продовжує надходити, а кожен випадок потребує окремої перевірки", – зазначено в повідомленні.

Сторони також обговорили подальший розвиток правосуддя, дружнього до дитини, сталість уже запроваджених механізмів захисту дітей та нові напрями співпраці Мін'юсту і ЮНІСЕФ.

"Сьогодні українські діти проходять через важкі випробування внаслідок збройної агресії рф проти України. Наше завдання – забезпечити їм доступ до справедливого правосуддя та необхідну правову й психологічну підтримку. Попри всі виклики, Україна продовжує розбудовувати систему правосуддя, дружнього до дитини, і ми розраховуємо на подальше системне партнерство з ЮНІСЕФ у цьому напрямі", – зазначив Маслов.

Він наголосив, що захист прав дітей та розвиток ювенальної юстиції залишаються серед пріоритетів Міністерства і є важливою складовою євроінтеграційних зобов'язань України. За його словами, співпраця з міжнародними партнерами має бути спрямована насамперед на практичний результат для кожної дитини та сталість механізмів, які вже довели свою ефективність.

Окрему увагу під час зустрічі приділили захисту дітей, депортованих або примусово переміщених у зв'язку зі збройною агресією РФ проти України.

У Мін'юсті зазначили, що повернення кожної української дитини починається з її ідентифікації та достовірної інформації про її долю. РФ не надає Україні інформації про депортованих або примусово переміщених дітей. Тому документування, верифікація та обмін інформацією є критично важливими для встановлення місцезнаходження дітей та їхнього повернення.

"Міністерство юстиції забезпечує ведення Реєстру відомостей щодо дітей, депортованих або примусово переміщених у зв'язку зі збройною агресією рф проти України, та організаційне забезпечення роботи Міжвідомчої комісії з верифікації відповідної інформації", – зазначається на сайті Мін'юсту.

За підсумками зустрічі сторони підтвердили готовність поглиблювати стратегічне партнерство та зосередити подальшу співпрацю на рішеннях, які забезпечать конкретний і довгостроковий результат для українських дітей.