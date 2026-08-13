В аеропорту Сицилії триває хаос через виверження Етни

Аеропорт Катанії на острові Сицилія залишається закритим через виверження вулкана Етна, повідомляють у четвер італійські ЗМІ.

"Аеропорт Катанії на острові Сицилія цього четверга залишається закритим уже сьомий день поспіль через виверження Етни. Це спричиняє хаос: у розпал високого сезону скасовано понад 700 рейсів", – повідомляє газета "Сичилія".

За інформацією видання, "туристи стали мішенню для наживи: вартість поїздки на таксі з Палермо до Катанії сягає EUR800".

"В аеропорту Пунта-Раїзі черга стоїть буквально за всім. За чотири дні близько 190 рейсів було перенаправлено з Катанії до Палермо: 100 прибулих і 90 перенесених вильотів", – йдеться в публікації.

У повідомленні зазначається, що виверження Етни "перетворює для тисяч людей відпустку на Сицилії на справжню "Одіссею".