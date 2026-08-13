ЦВК закликала громадян України на ТОТ утриматись від участі у заходах з підготовки та проведення незаконних "виборів" у держдуму РФ

Центральна виборча комісія на засіданні у четвер ухвалила постанову щодо нелегітимності організації підготовки та проведення на тимчасово окупованих територіях України "виборів" депутатів державної думи РФ.

"ЦВК у вказаній постанові … закликала громадян України – виборців, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, утриматися від участі в будь-яких заходах, спрямованих на організацію підготовки та проведення незаконних "виборів" депутатів держдуми рф, зокрема у формуванні так званих виборчих органів, балотуванні як кандидатів у депутати, поширенні інформації чи агітації, спостереженні за псевдовиборами та інших заходах", – повідомила пресслужба ЦВК.

Комісія наголосила, що будь-які спроби проведення таких "виборів", їхні результати, відповідні документи та депутатські мандати є юридично нікчемними і не створюють жодних правових наслідків.

ЦВК закликала іноземні держави, міжнародні організації, місії зі спостереження за виборами, політичні партії та медіа засудити організацію російських псевдовиборів і не визнавати їхніх результатів та легітимності сформованої за їх підсумками держдуми РФ.

ЦВК звернула увагу на кримінальну відповідальність за участь в організації та проведенні незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях, публічні заклики до їх проведення та пособництво державі-агресору.

У червні 2026 року ЦВК РФ ухвалила рішення щодо організації "виборчого процесу" на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей, а також в АР Крим та Севастополі. На цих територіях РФ незаконно утворила 11 одномандатних виборчих округів.

Вибори депутатів державної думи РФ призначені на 20 вересня 2026 року. При цьому голосування триватиме три дні – з 18 до 20 вересня.