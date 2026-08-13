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Уряд затвердив Порядок діяльності саморегулівних організацій у сфері психічного здоров'я

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Кабінет міністрів України затвердив Порядок діяльності саморегулівних організацій у сфері психічного здоров'я відповідно до закону "Про систему охорони психічного здоров'я в Україні".

"Порядок встановлює процедуру набуття статусу саморегулівної оганізації у сфері психічного здоров'я неприбутковими добровільними об'єднаннями фізичних та юридичних осіб за відповідними напрямами підприємницької чи професійної діяльності у сфері психічного здоров'я, визначає права та обов'язки саморегулівної організації, а також інші вимоги до таких організацій, пов'язані з їх функціонуванням", – написав представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі в четвер.

 

#здоровя #психіка #організація
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