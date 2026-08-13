У "Скелі" повідомили про перехід під оперативне керівництво "Азова"

425-й окремий штурмовий полк "Скеля" переходить під оперативне керівництво 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов", але не увійде у саму структуру корпусу.

"З того, що ми бачимо, зараз іде до того, щоб об'єднати всі розкидані наші батальйони, зведені загони, щоб ми надалі виконували завдання на одній ділянці фронту. Станом на зараз ми виконуємо бойове розпорядження під оперативним керівництвом корпусу "Азов", – сказав начальник відділення комунікацій штурмового полку Олексій Братущак в ефірі програми "Бутусов Плюс".

За його словами, станом на зараз це не підрозділи "Скелі" переведені під оперативне керівництво "Азова", "але ми розуміємо, що ті підрозділи, батальйони, зведені загони, які виконують завдання на різних ділянках фронту, напевно, об'єднаються вже для виконання цього одного бойового розпорядження".

"Ми не заходимо в структуру "Азова", але оперативне керівництво буде здійснювати корпус "Азов", – додав Братущак.

Раніше "Українська правда" з посиланням на джерела повідомило, що з 425-го ОШП "Скеля" почали переводити військових у інші підрозділи. Співрозмовники журналістів стверджують, що розпорядження про передачу людей в інші підрозділи надійшло приблизно тиждень тому. Військових передають у близько десять різних підрозділів.

За інформацією журналістки ТСН Юлії Кирієнко, йдеться про 2 000 бійців.

У полку у відповідь на це заявили, що продовжують виконувати бойові завдання на визначених напрямках, жоден із підрозділів не відведено з позицій. "Якщо командування ЗСУ ухвалює рішення посилити ними інші бригади, ми сприймаємо це як внесок "Скелі" у зміцнення всієї оборони держави. Ми були, є і залишаємося піхотою Збройних сил України. Наш обов'язок не обговорювати накази, а виконувати їх", – йдеться у коментарі.