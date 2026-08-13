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"Ілляшев та Партнери" внесла заставу за Стефанішину, підтвердили в юридичній фірмі

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"Ілляшев та Партнери" внесла заставу за Стефанішину, підтвердили в юридичній фірмі

Юридична фірма "Ілляшев та Партнери" повідомляє про внесення визначеної Вищим антикорупційним судом (ВАКС) застави за підозрювану в незаконному збагаченні колишню віцепрем'єрку з євроінтеграції та експосла в США Ольгу Стефанішину.

"Так, підтверджуємо, що юридична фірма "Ілляшев та Партнери" внесла заставу за Ольгу Стефанішину. Пані Стефанішина – наша колишня співробітниця, і сьогодні саме наше адвокатське об'єднання здійснює її захист. Ми переконані, що застосування застави в цій ситуації взагалі не було необхідним", – йдеться в коментарі від пресслужби ЮФ "Ілляшев та Партнери", текст якої є в розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".

В юридичній фірмі наголосили, що Стефанішина належним чином виконує свої процесуальні обов'язки: "зокрема, знаючи про кримінальне провадження та заплановане вручення підозри, вона повернулася в Україну". "Водночас, коли суд ухвалив рішення про застосування застави, Ольга звернулася до нас із проханням допомогти з її внесенням, і фірма внесла визначену судом суму", – зазначається в коментарі.

У фірмі додали, що позицію щодо відсутності необхідності застосування застави відстоюють в установленому законом порядку в апеляційній інстанції.

Як повідомлялося, 6 серпня ВАКС обрав запобіжний захід Стефанішиній у вигляді застави в сумі 6 млн грн. Також вона має прибувати за викликом детективів НАБУ, повідомляти про зміну місця проживання та не спілкуватись зі свідками у справі. Прокуратура просила призначити ексвіцепрем'єрці заставу у 13,3 млн грн.

Стефанішина заявляла, що в неї немає коштів на визначену ВАКС заставу, але вона їх шукатиме, і що консультуватиметься з адвокатами щодо можливого оскарження рішення. За інформацією Апеляційної палати ВАКС, захист Стефанішиної подав апеляцію на рішення щодо визначеного судом запобіжного заходу.

Її підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. За версією слідства, вона не задекларувала дві квартири в Києві, витрати на їхній ремонт, оренду житла, користування Mercedes-Benz, а також оплату авіаквитків і лікування матері.

У липні народний депутат України (фракція "Європейська солідарність") Олексій Гончаренко повідомив, що САП відкрила кримінальне провадження проти Стефанішиної. Її підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 364 КК України). Провадження було відкрито 11 червня 2025 року.

"Українська правда" 4 червня опублікувала розслідування, у якому йшлося про те, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) визначило компанію для управління Будинку профспілок у Києві, яка може бути пов'язана з родиною Стефанішиної, зокрема, з її колишнім чоловіком. За даними розслідування, це вже четвертий коштовний актив, який отримала одна й та сама компанія.

Стефанішина заявила, що не пов'язана з діяльністю колишнього чоловіка, поскаржилася на інформаційний тиск, а також підкреслила, що не має жодного конфлікту інтересів щодо АРМА. В свою чергу, голова АРМА Олена Дума заявила про відсутність будь-яких зв'язків вказаних в медіа осіб з АРМА, а також з учасниками конкурсних процедур з відбору управителів арештованими активами.

#застава #стефанішина
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