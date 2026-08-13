РНБО виступатиме координатором фізичного захисту логістики, реагування на удари та відновлення – Клименко

Уряд працює над додатковими механізмами підтримки підприємств, які постраждали від атак, диверсифікацією логістичних маршрутів та пошуком резервних локацій, тоді як Рада національної безпеки та оборони (РНБО) виступатиме координатором фізичного захисту логістичної інфраструктури, оперативного реагування на удари та відновлення роботи пошкоджених об'єктів, повідомив секретар РНБО Ігор Клименко.

"Окремо обговорили масштабування приватного ППО, щоб дати більше можливостей для захисту від атак", – написав він у Телеграм у четвер за результатами зустрічі із представниками українського бізнесу, до якої також долучилися заступник керівника Офісу президента Олексій Соболев, міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник, заступник міністра економіки та довкілля, заступник Голови Державної податкової служби, військові та ДСНС.

Секретар РНБО визнав, що масовані удари Росії по українських складах і логістичних центрах – одне з найсерйозніших випробувань для економіки та черговий прояв російського терору.

Клименко наголосив, що головне завдання – скоординувати зусилля держави й бізнесу та напрацювати конкретні рішення для захисту критичних об'єктів.

"Тож опрацьовуємо відповідні рішення. Їх буде затверджено на засіданнях РНБО та Ставки Верховного Головнокомандувача", – зазначив він.

Як повідомлялося, з 22 липня після ворожих ударів перестав працювати морський коридор.

Потім вночі 5 серпня Росія завдала найбільшого за війну балістичного удару по логістичних та розподільчих об'єктах під Києвом. Про знищення своїх об'єктів повідомили лідери у своїх секторах – маркетплейс Rozetka, "Нова пошта", торгівельні мережі "Епіцентр", Fozzy та Novus, продавці автохімії LIQUI MOLY, автомобільних запчастин "Тойота-Україна" та Bosch Ukraine, продавці одягу та взуття Intertop та Puma.

Днем раніше ворог завдав удару по Дніпру, після якого про знищення складів повідомили у соцмережах найбільший український виробник товарів для дому "Біосфера", провідний гравець ринку морозива "Ласунка" та виробник шоколаду Millennium.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький після цього прийняв зустрівся із постраждалим бізнесом та повідомив, що уряд щотижня організовуватиме подібні зустрічі для забезпечення безперервної роботи логістичних і торгових компаній.

Окрім того обговорення цих проблем 10 серпня організував парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики. В ньому брало участь більше 250 представників бізнесу та влади: Мінекономіки, Нацбанк, Держподатслужба.

Основні пропозиції бізнесу: збільшення кредитної підтримки, організація страхування, податкові канікули та мораторій на перевірки, допомога із альтернативними логістичними площами та маршрутами, у тому числі спрощення зберігання товарів за кордоном для подальшого ввезення в Україну.