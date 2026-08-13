Бутенко спростував зустріч з Ківаловим, а зі Шкарлетом мав робочу розмову

Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко спростував інформацію про нібито свої зустрічі з президентом Національного університету "Одеська юридична академія", народним депутатом України III-VIII скликань, ексголовою Центральної виборчої комісії Сергієм Ківаловим, але підтвердив, що мав розмову з колишнім ректором Чернігівської політехніки (2010-2020), ексзаступником міністра освіти і науки України з питань євроінтеграції, екс в.о. міністра освіти і науки України (2020) Сергієм Шкарлетом.

"Жодної зустрічі або розмов із Сергієм Ківаловим я не проводив і проводити не планую. Із Сергієм Шкарлетом відбулася коротка робоча розмова, яка стосувалася виключно його діяльності як першого проректора Національного університету "Чернігівська політехніка" з питань пошкодження корпусів університету після ворожого обстрілу. Він прийшов до Міністерства як відвідувач, був прийнятий у звичайному робочому порядку. Не більше", – написав Бутенко в Телеграм у четвер.

Він заявив, що почав свою роботу в Міністерстві із визначення пріоритетів, зустрічі з директорами шкіл, коледжів та університетів, послами країн партнерів та народними депутатами, з роботи над потрібними освіті рішеннями. "Я відкритий до професійного діалогу з освітянами, студентами, науковцями, керівниками закладів освіти, громадами та експертами", – наголосив Бутенко.

Як повідомлялося, Верховна Рада України 16 липня за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України, зокрема призначила голову Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Бутенко міністром освіти і науки.