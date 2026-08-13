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Пам'ятник Коновальцю з кладовища в Роттердамі зберігатимуть у його родинній садибі на Львівщині – ОВА

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Пам'ятник Коновальцю з кладовища в Роттердамі зберігатимуть у його родинній садибі на Львівщині – ОВА
Фото: https://t.me/kozytskyy_maksym_official/

Пам’ятник, який 87 років стояв на могилі Євгена Коновальця у Роттердамі, відтепер зберігатимуть у його родинній садибі на Львівщині, повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький.

"Сьогодні надгробок доправили до Зашкова – рідного села полковника. Його встановлять у просторі Музею-садиби Євгена Коновальця. Це оригінальний надгробок 1939 року, який створили за проєктом української мисткині Оксани Лятуринської. До його виготовлення та встановлення долучився Роберт Лісовський – автор емблеми ОУН. Пам’ятник пережив Другу світову війну. Десятиліттями ним опікувалася українська громада", – написав Козицький в телеграм-каналі.

Він наголосив, що повернення цієї пам’ятки символічно збігається з новим етапом у житті музею-садиби.

"Його керівником став доктор історичних наук Іван Хома – один із провідних дослідників життя та діяльності Євгена Коновальця. Попереду – оновлення музею та простору довкола нього", – додав голова ОВА.

Як повідомлялося, 11 серпня в Роттердамі (Нідерланди) відбулася церемонія ексгумації останків видатного українського військового та політичного діяча полковника Євгена Коновальця. Його прах перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК). Церемонія прощання відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві.

Пам’ятник з могили Коновальця в Роттердамі (Нідерланди) привезуть в Україну як меморіальний об’єкт, а саме місце поховання буде меморіалізовано.

13 серпня труну Коновальця з усіма військовими почестями зустріли в Україні.

Євген Коновалець (1891-1938) – український військовий і політичний діяч, полковник Армії УНР, командир Корпусу Січових стрільців, засновник Української військової організації (УВО) та перший голова Проводу Організації Українських Націоналістів (ОУН).

Коновалець був вбитий 23 травня 1938 року агентом радянської служби зовнішньої розвідки Павлом Судоплатовим, і похований на цвинтарі Кросвейк в місті Роттердам, Нідерланди.

#памятник #коновалець #львівська_область #роттердам
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