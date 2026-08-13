Окупанти атакували Павлоград, двох жителів міста поранено

Двоє жителів Павлограда Дніпропетровської області дістали поранень внаслідок обстрілу російськими окупантами міста в четвер, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Двоє чоловіків дістали поранень через атаку росіян на Павлоград. Медики надали їм допомогу. Від госпіталізації постраждалі відмовилися", – написав Ганжа в Телеграм.

Пізніше він уточнив, що в місті понівечене приміщення логістичної компанії. "Постраждали чоловіки 37 і 49 років. Лікуватимуться вдома", – розповів голова обладміністрації.

Усього, за його словами, окупанти майже 60 разів атакували чотири райони області. У Нікопольському районі ще двоє постраждалих.

"На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади. Пошкоджені будівля банку, гуртожиток, кінотеатр, багатоквартирний будинок, приватна оселя, автомобілі. Постраждали 63-річний чоловік та 21-річна жінка. Обоє лікуватимуться амбулаторно", – розповів Ганжа.