Сибіга про порушення Росією повітряного простору Польщі та Румунії: РФ випробовує НАТО на міцність

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Україна засуджує нещодавні порушення Росією повітряного простору Польщі та Румунії, та висловив солідарність з державами-членами НАТО.

"Росія випробовує НАТО на міцність. Кожне нове порушення є перевіркою готовності союзників, спробою випробувати межі дозволеного для Москви та підвищенням ставок перед наступною провокацією. Україна вже бачила цю закономірність: коли Росія зустрічається з нерішучістю, вона ескалює ситуацію. Коли ж зіштовхується із силою, то змінює свої розрахунки", – написав Сибіга в соцмережі Х в четвер.

Він зазначив, що загрози, з якими Україна щодня стикається у значно ширших масштабах, "все більше виходять за межі наших кордонів". "Російські ракети й безпілотники, диверсії та інші форми гібридного тиску є складовими однієї й тієї самої стратегії", – вказав Сибіга.

Глава МЗС підкреслив, що Москва хотіла б переконати держави-члени НАТО, що зміцнення їх власної оборони та підтримка України є взаємовиключними пріоритетами, однак насправді вони взаємодоповнюють та підсилюють одне одного.

"Саме тому посилення протиповітряної оборони України має безпосереднє значення для безпеки всього регіону. Росія має чітко усвідомити: кожна спроба випробувати нашу спільну рішучість робитиме Україну і НАТО сильнішими, краще підготовленими та більш згуртованими, а не слабшими", – наголосив Сибіга.