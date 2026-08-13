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Сили оборони уразили РЛС "Небо-У", склади ПММ і боєприпасів та інші об'єкти противника – Генштаб ЗСУ

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Сили оборони уразили РЛС "Небо-У", склади ПММ і боєприпасів та інші об'єкти противника – Генштаб ЗСУ

У ніч на 13 серпня Сили оборони України завдали серію вогневих уражень по військових об’єктах противника на його території та тимчасово окупованих територіях України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Зокрема, у Севастополі уражено радіолокаційну станцію "Небо-У". "Небо-У" – російська далекобійна трикоординатна РЛС метрового діапазону, призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей, зокрема літаків, крилатих і балістичних ракет. Ураження станції знижує спроможності противника контролювати повітряний простір та своєчасно виявляти повітряні цілі", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Також українські воїни уразили пункт управління БпЛА в районі Мирного Запорізької області, склад пально-мастильних матеріалів у районі Довжанська Луганської області, склад боєприпасів в районі Нового Гаю Запорізької області, склад матеріально-технічних засобів у районі Каланчака Херсонської області, та місце зосередження живої сили в районі Бутирок Бєлгородської області РФ.

"Ураження цих об’єктів послаблює спроможності противника, порушує його логістичне забезпечення та знижує можливості накопичення і застосування боєприпасів, техніки та особового складу", – наголосили в Генштабі.

#генштаб_зсу #цілі #ураження
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