За Стефанішину внесли заставу у розмірі 6 млн грн

За колишнього посла України в США Ольгу Стефанішину внесено заставу у розмірі 6 млн грн, повідомили у Вищому антикорупційному суді.

"Заставу внесено", – підтвердили у ВАКС агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, Стефанішина заявляла що заставу за неї внесуть колишні колеги по бізнесу, оскільки вона та її родина не має такої суми. Вона також повідомила, що сторона захисту подала апеляційну скаргу щодо обраного для Стефанішиної запобіжного заходу.

6 серпня ВАКС обрав запобіжний захід Стефанішиній у вигляді застави в сумі 6 млн грн. Також вона має прибувати за викликом детективів НАБУ, повідомляти про зміну місця проживання та не спілкуватись зі свідками у справі. Прокуратура просила призначити ексвіцепрем’єрці заставу у 13,3 млн грн.

Стефанішина заявляє, що в неї немає коштів на визначену ВАКС заставу, але вона їх шукатиме, і що консультуватиметься з адвокатами щодо можливого оскарження рішення

Її підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. За версією слідства, вона не задекларувала дві квартири в Києві, витрати на їхній ремонт, оренду житла, користування Mercedes-Benz, а також оплату авіаквитків і лікування матері.

У липні народний депутат України (фракція "Європейська солідарність") Олексій Гончаренко повідомив, що САП відкрила кримінальне провадження проти Стефанішиної. Її підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 364 КК України). Провадження було відкрито 11 червня 2025 року.

"Українська правда" 4 червня опублікувала розслідування, у якому йшлося про те, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) визначило компанію для управління Будинку профспілок у Києві, яка може бути пов’язана з родиною Стефанішиної, зокрема, з її колишнім чоловіком. За даними розслідування, це вже четвертий коштовний актив, який отримала одна й та сама компанія.

Стефанішина заявила, що не пов’язана з діяльністю колишнього чоловіка, поскаржилася на інформаційний тиск, а також підкреслила, що не має жодного конфлікту інтересів щодо АРМА. В свою чергу, голова АРМА Олена Дума заявила про відсутність будь-яких зв’язків вказаних в медіа осіб з АРМА, а також з учасниками конкурсних процедур з відбору управителів арештованими активами.