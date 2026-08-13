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НАТО опрацьовує запит України на допомогу в розмінуванні

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НАТО опрацьовує запит України на допомогу в розмінуванні

В НАТО опрацьовують запит Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо допомоги в розмінуванні.

Про це в четвер в Брюсселі власному кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" повідомив офіційний представник НАТО.

"Запит від Державної служби України з надзвичайних ситуацій був отриманий та розповсюджений Євроатлантичним центром координації на надзвичайні ситуації (EADRCC, Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre) серед країн-членів НАТО та країн-партнерів", – сказав він.

За словами співрозмовника агентства, EADRCC сприяє обробці запиту, координує дії із відповідними органами та допомагає узгодити будь-які пропозиції допомоги. "Союзники по НАТО залишаються непохитними у своїй підтримці України, зокрема у зміцненні її стійкості та здатності реагувати на наслідки війни Росії. EADRCC залишатиметься в тісному контакті з Місією України та відповідними українськими органами влади та продовжуватиме координувати будь-які подальші дії через встановлений механізм", – наголосив він.

Як повідомлялося, 12 серпня НАТО оприлюднило запит України до EADRCC про міжнародну допомогу для усунення наслідків воєнних дій, що зачепили цивільне населення, зокрема про допомогу в гуманітарному розмінуванні. Українська влада наголошує на важливості "негайного реагування та реалізації комплексних гуманітарних заходів з розмінування". "Розмінування та гуманітарне розмінування території України є одним зі стратегічних пріоритетів українського уряду", – йдеться в запиті.

Документ містить перелік, у якому вказано предмети оснащення, які використовують сапери, як-от костюми для знешкодження вибухових пристроїв, тактичні балістичні окуляри й навушники, магнітометри, вибухові машини, портативні ендоскопи та інше обладнання. Загалом у списку – 19 позицій.

#розмінування #нато #запит #eadrcc
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