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Знайдена "чорна скринька" МіГа, що розбився в Одеській області, – ДБР

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Працівники Держдавного бюро розслідувань (ДБР) знайшли бортовий реєстратор винищувача, який 10 серпня 2026 року впав під час виконання бойового завдання у Березівському районі Одеської області.

"Чорна скринька зазнала термічних пошкоджень унаслідок пожежі. Наразі фахівці працюють над її відновленням та зчитуванням даних про останні хвилини польоту", – повідомляється на сайті відомства у четвер.

Слідство розглядає кілька версій причин авіаційної події. Жодна з них наразі не є остаточно підтвердженою.

"Ми докладемо всіх необхідних зусиль, щоб об’єктивно та максимально повно встановити причини цієї авіаційної події. Слідство має дати чітку відповідь, що саме сталося під час виконання бойового завдання і які фактори до цього призвели. Жодна з версій не буде відкинута без ретельної перевірки", – наголосив директор ДБР Олексій Сухачов.

Зокрема, перевіряється технічний стан ракети, яку пілот випустив по ворожому безпілотнику, та її придатність до застосування на момент запуску. Також слідчі перевіряють дотримання правил підготовки до польоту, його виконання та експлуатації літака. Досліджуються уламки винищувача, матеріали з місця події та свідчення військовослужбовців.

Як повідомлялося, ввечері 10 серпня МіГ-29 Збройних Сил України виконував бойове завдання зі знищення ворожих безпілотників. Однак в ході активної частини операції сталася нештатна ситуація, внаслідок чого літак загорівся і пілот втратив керування, але встиг катапультуватися.

За фактом авіакатастрофи розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України – порушення правил польотів або підготовки до них, а також правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу.

#міг #чорний_ящик
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