Затримано очільника Миколаївського обласного ТЦК

Правоохоронці затримали начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП під час одержання чергової частини неправомірної вигоди. Загалом під час розслідування задокументовано одержання посадовцем $15 тис, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"За даними слідства, посадовець отримав $10 тис. за невжиття мобілізаційних заходів щодо трьох військовозобов’язаних, зняття їх із розшуку в системі "Оберіг" та створення умов для подальшого безперешкодного бронювання за місцем роботи. Раніше у межах цього ж провадження задокументовано одержання ним ще $5 тис. За ці кошти він мав не допустити направлення мобілізованого чоловіка до військової частини та повернути його на повторне проходження військово-лікарської комісії", – розповів генпрокурор в телеграм-каналі.

Посадовця затримано в порядку статті 208 КПК України. Проводяться обшуки за місцем його служби та проживання, а також інші першочергові слідчі дії.

Готується повідомлення про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди. Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою та відсторонення підозрюваного від посади.