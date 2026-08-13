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Уряд проведе логістичний аудит у віддалених гірських регіонах України – Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками гірських громад, на якій обговорили виклики та перспективи розвитку гірських територій.

"Доручив прем’єр-міністру, міністрам фінансів, розвитку громад та інфраструктури розібрати з громадами спроможності місцевих бюджетів і провести логістичний аудит, щоб державні послуги та інституції були доступні кожній людині в Україні, зокрема у віддалених гірських регіонах", – написав Зеленський в телеграм-каналі за результатами зустрічі.

Крім того, президент повідомив про підготовку саміту "Карпатська інтеграційна ініціатива".

"Розраховую, що громади, передусім місцеві, скористаються цією можливістю та будуть на ньому представлені. Також обговорили питання, важливі на місцях: оподаткування лісового господарства й туристичний збір, розвиток і фінансування доріг, забезпечення громад необхідним транспортом і доступність шкільної освіти", – резюмував він.

#гірські_громади #аудит
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