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Роботодавці тепер можуть передавати дані для військового обліку через портал "Дія" – Міноборони

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Українські підприємства, установи та організації відтепер можуть звіряти й оновлювати дані військового обліку своїх працівників онлайн через портал "Дія". Відповідні зміни були внесені до Порядку організації та ведення військового обліку, повідомляє Міністерство оборони України.

"Для роботодавців це означає менше ручної роботи й простішу взаємодію з ТЦК та СП – без паперових списків, дублювання документів і зайвих поїздок. А для самих ТЦК та СП – зменшення бюрократичного навантаження. Система військового обліку при цьому отримуватиме актуальніші дані з меншим ризиком помилок", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше роботодавці подавали списки працівників для щорічної звірки військово-облікових даних вручну в паперовому вигляді. Окремо потрібно було повідомляти про зміни в даних працівників, зокрема про прийняття на роботу або звільнення, зміну прізвища та зміну місця проживання.

Тепер цю інформацію можна передавати онлайн через портал "Дія". Якщо роботодавець подає відповідне повідомлення в електронній формі, дублювати його на папері не потрібно.

"Щоб внести зміни в облікові дані онлайн, керівник підприємства або уповноважена особа має: авторизуватися на порталі "Дія"; подати необхідну інформацію; підписати повідомлення електронним підписом. Інформація про прийняття працівника на роботу або звільнення після перевірки даних оновлюється в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів ("Оберіг") протягом 72 годин", – пояснили в міністерстві.

Наголошується, що держава поступово переводить процеси, пов’язані з військовим обліком, у сучасний формат, що дає змогу швидше обробляти великі обсяги даних. Цифровий обмін даними спрощує військовий облік для роботодавців, скорочує кількість паперових документів і ручної роботи та допомагає підтримувати дані в актуальному стані.

#військовий_облік #дія
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