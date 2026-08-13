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Окупанти просунулися на краматорському напрямку, захопивши 5 кв. км, – DeepState

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Окупанти просунулися на краматорському напрямку, захопивши 5 кв. км, – DeepState
Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти збільшили площу контролю над українською територією біля села Маркове Краматорського району Донецької області на краматорському напрямку фронту, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся у Марковому", – повідомляється в телеграм-каналі проєкту у вівторок.

Згідно з мапами DeepState, окупанти захопили 2,4 кв. км на захід від села, а район проникнення при цьому майже не змінився (зменження на 0,11 кв. км).

У той же час протягом минулої доби на 10,02 км зросла "сіра зона" на схід від сіл Щербаки та Малі Щербаки Запорізької області за рахунок раніше звільнених територій, а також на 9,08 кв км в районі села Довга Балка на захід від міста Костянтинівка Донецької області. При цьому збільшення площі окупації у цих районах не зафіксоване.

На інших ділянках фронту за добу без змін.

Минулого тижня площа окупації зростала в середньому приблизно на 6,1 кв. км на добу, район проникнення – на 0,9 кв. км на добу.

#краматорський_напрямок #deepstate
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