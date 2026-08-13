Заставу у 6 млн грн за Стефанішину внесуть її колишні колеги по бізнесу – ЗМІ

Заставу за колишнього посла України в США Ольгу Стефанішину у розмірі 6 млн грн внесуть її колеги по бізнесу уже в четвер, 13 серпня, заявила Стефанішина в коментарі "Українській правді".

"Сума у 6 мільйонів гривень, як я і заявляла раніше, – непомірна для мене та моєї родини. Моя позиція щодо суми залишається незмінною, але щоб не залишати простору для спекуляцій навколо цієї ситуації, вирішено, що заставу сьогодні внесуть колишні колеги по юридичному бізнесу, з якими я працювала до роботи в уряді і які мене захищають, паралельно з тим, поки апеляція розглядається в суді", – розповіла вона.

Стефанішина додала, що застава – це гарантія, і внесені кошти повернуться, якщо особа за яку було призначено заставу виконуватиме всі процесуальні вимоги.

"Ми йдемо на цей крок саме тому, що впевнені в ньому", – пояснила вона.

Крім того, сторона захисту подала апеляційну скаргу щодо обраного для Стефанішиної запобіжного заходу.

Як повідомлялося, 6 серпня ВАКС обрав запобіжний захід Стефанішиній у вигляді застави в сумі 6 млн грн. Також вона має прибувати за викликом детективів НАБУ, повідомляти про зміну місця проживання та не спілкуватись зі свідками у справі. Прокуратура просила призначити ексвіцепрем’єрці заставу у 13,3 млн грн.

Стефанішина заявляє, що в неї немає коштів на визначену ВАКС заставу, але вона їх шукатиме, і що консультуватиметься з адвокатами щодо можливого оскарження рішення

Її підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. За версією слідства, вона не задекларувала дві квартири в Києві, витрати на їхній ремонт, оренду житла, користування Mercedes-Benz, а також оплату авіаквитків і лікування матері.

У липні народний депутат України (фракція "Європейська солідарність") Олексій Гончаренко повідомив, що САП відкрила кримінальне провадження проти Стефанішиної. Її підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 364 КК України). Провадження було відкрито 11 червня 2025 року.

"Українська правда" 4 червня опублікувала розслідування, у якому йшлося про те, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) визначило компанію для управління Будинку профспілок у Києві, яка може бути пов’язана з родиною Стефанішиної, зокрема, з її колишнім чоловіком. За даними розслідування, це вже четвертий коштовний актив, який отримала одна й та сама компанія.

Стефанішина заявила, що не пов’язана з діяльністю колишнього чоловіка, поскаржилася на інформаційний тиск, а також підкреслила, що не має жодного конфлікту інтересів щодо АРМА. В свою чергу, голова АРМА Олена Дума заявила про відсутність будь-яких зв’язків вказаних в медіа осіб з АРМА, а також з учасниками конкурсних процедур з відбору управителів арештованими активами.