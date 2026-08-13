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На станції метро "Сирець" в Києві тестують нове зонування платформи під час роботи як укриття

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На станції метро "Сирець" в Києві тестують нове зонування платформи під час роботи як укриття
Фото: Київський метрополітен

Нове зонування платформи станції київського метрополітену "Сирець", кінцевої на Сирецько-Печерській ("зеленій", М3) лінії, тестується для використання її як укриття під час повітряної тривоги, повідомляється в телеграм-каналі комунального підприємства "Київський метрополітен" в четвер.

"На платформі розмістили навігаційні наліпки, які підказують, де рекомендовано розміщуватися різним категоріям пасажирів: людям із дітьми; маломобільним групам; пасажирам із тваринами; тим, хто потребує місце для сидіння. Зонування платформи має рекомендаційний характер і передбачає відповідальне ставлення кожного до спільного простору", – йдеться в повідомленні.

Зонування не означає, що працівники метрополітену мають на меті переміщувати людей між визначеними зонами. Ефективність такого підходу значною мірою залежить від готовності людей дотримуватися рекомендацій та враховувати потреби інших людей.

"Аналогічні рішення зараз напрацьовують і для інших станцій. Про результати пілотного проєкту та його подальше впровадження повідомимо додатково", – повідомили в "Київському метрополітені".

#укриття #сирець #зонування #метро
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