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НАБУ: встановлено нові факти у справі зловживань у Держспецзв'язку під час закупівлі дронів

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Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) встановили нові факти у кримінальному провадженні щодо зловживань у Держспецзв’язку під час закупівлі дронів для Сил оборони України у 2023 році, повідомляє НАБУ.

"За результатами опрацювання додатково здобутих доказів чотирьом раніше викритим особам оновлено підозри. Також про підозру повідомлено ще одному учаснику оборудки – фактичному контролеру приватних компаній", – йдеться в повідомленні Бюро в телеграм-каналі в четвер.

За даними НАБУ, загальна сума збитків, завданих державі, зросла з 90 млн грн до 254 млн грн.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).

НАБУ нагадує, що в жовтні 2025 року було викрито схему розтрати 90 млн грн під час закупівлі дронів DJI Mavic 3 та Autel Evo Max 4T.

"Під час подальшого досудового розслідування детективи виявили залучення до схеми ще двох суб’єктів господарювання, пов’язаних із попередньо встановленою компанією-постачальником", – зазначається в повідомленні.

За даними НАБУ, у вересні 2023 року посадовці Держспецзв’язку уклали з цими компаніями додаткові договори на постачання дронів моделей DJI Mavic 3T (500 од.), DJI Mavic 3Pro (2000 од.) та DJI Matrice M30T (900 од.).

"Закупівлі здійснювалися за цінами, що перевищували ринкові на 60-90%. Переможці визначалися заздалегідь, а для створення видимості конкуренції до процесу залучалися інші підконтрольні організаторам товариства", – наголошують у Бюро.

#держспецзвязку #закупівля #дрони #набу_сап
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