Мінсоцполітики залучило понад 2,2 млрд грн міжнародної підтримки на зимову допомогу вразливим групам населення

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України залучило понад 2,2 млрд гривень від ЮНІСЕФ та Товариства Червоного Хреста України на рахунок гуманітарного реагування і стійкості.

"Це вагома фінансова підтримка українських родин напередодні зими, але це також підтвердження довіри до державних механізмів надання допомоги. Ми створили інструмент, який дозволяє міжнародним та гуманітарним організаціям підтримувати людей через українську систему соціального захисту – швидко, прозоро та ефективно. Саме такі рішення допомагають зміцнювати спроможність держави в майбутньому", – цитує міністра Дениса Улютіна пресслужба.

Зазначається, що у межах підготовки до зимового періоду ЮНІСЕФ за фінансової підтримки урядів Німеччини, Норвегії, Швеції, Сполученого Королівства та США, а також національних комітетів надасть грошову допомогу вразливим родинам, які проживають поблизу лінії фронту.

Зокрема, кошти призначені для підтримки населення, яке проживає в прифронтових районах, та забезпечення необхідної допомоги дітям і їхнім опікунам у найскладніші зимові місяці.

Так, у межах програми понад 104 тис. домогосподарств зможуть отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 19,4 тис. грн.

Також повідомляється, що УЧХ за підтримки уряду США вже перерахував 223,8 млн грн на програму зимової допомоги вразливим категоріям населення під час опалювального сезону 2026/2027 років.

Кошти будуть використані для фінансування програми зимової підтримки вразливих українців, яка передбачає одноразову виплату 19,4 тис. грн на одне домогосподарство.

"Родини самостійно визначатимуть, на які потреби спрямувати ці кошти – від придбання палива чи теплого одягу до оплати комунальних послуг або інших витрат, пов’язаних із підготовкою до зимового періоду. Виплати здійснюватимуться через Пенсійний фонд України за вже чинними державними платіжними механізмами, що дозволить максимально швидко доставити допомогу людям", – розповіли в міністерстві.