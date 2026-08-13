На Одещині триває евакуація пасажирів, для перевезення людей задіяно 15 автобусів – ОВА

На Одещині тривають евакуаційні заходи на місці російського удару по пасажирських потягах, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Станом на 16 годину з місця події евакуйовано ще 525 пасажирів, з них 130 дітей. Для перевезення людей у безпечні місця задіяно ще 15 автобусів. На жаль, постраждала одна дитина. Допомогу надано на місці", – написав Кіпер в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, росіяни в четвер, 13 серпня, двічі атакували рухомий склад "Укрзалізниці" на Одещині. Вранці реактивний безпілотник влучив у локомотив пасажирського поїзда, попередньо, загинули машиніст та його помічник.

Зазначалось, що попри загрозу, локомотивна бригада продовжувала вести поїзд, щоб 340 пасажирів могли безпечно залишити вагони. Усіх пасажирів та поїзну бригаду евакуйовано, серед них постраждалих немає.

Кіпер заявляв, що у потязі разом із поїздними бригадами перебувало 340 пасажирів, зокрема 67 дітей.

Пізніше Офіс генпрокурора поінформував, що за процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, які спричинили загибель людей (ч.2 ст.438 КК України).

Згодом росіяни атакували дроном тепловоз, який виконував маневрові роботи, на схожій ділянці, де було атаковано перший поїзд.

"Було ще одне влучання по тепловозу, який безпосередньо виконував маневрові роботи, щоб поїзди могли роз’їхатися. Завчасно була попереджена бригада, без постраждалих", – повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

Перцовський наголосив, що компанія взаємодіє з військовими обласними адміністраціями для організації автобусних перевезень.