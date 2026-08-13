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Сибіга: Ітуруп є частиною Північних територій Японії, окупованих РФ

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Сибіга: Ітуруп є частиною Північних територій Японії, окупованих РФ
Фото: Alexey Kharitonov

Візит Володимира Путіна на острів Ітуруп Курильського архіпелагу демонструє цілковиту неповагу до Японії та є навмисною спробою нормалізувати незаконну окупацію островів, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Жодні провокаційні візити не можуть змінити реальність: Ітуруп є частиною Північних територій Японії, окупованих Росією. Ми вважаємо, що візит Путіна на Ітуруп також доводить: Москва розуміє лише мову сили. Агресивний російський режим не цінує, не поважає і не відповідає взаємністю на конструктивні кроки. Позиція України непохитна: суверенітет Японії над Північними територіями ґрунтується на історичних фактах і міжнародному праві. Жоден візит, плин часу чи спроба нав’язати доконаний факт не можуть легітимізувати окупацію", – написав Сибіга в соцмережі Х у четвер.

Він наголосив, що РФ всюди застосовує один і той самий сценарій: "Вона окуповує чужі території, мілітаризує їх, погрожує сусідам, а потім намагається змусити світ сприйняти незаконне як незворотне".

"Україна надто добре знає цей сценарій. Він не повинен увінчатися успіхом – ні в Європі, ні в Тихоокеанському регіоні", – заявив міністр.

Сибіга закликав міжнародних партнерів України засудити візит Путіна, відкинути будь-які спроби нормалізувати російську окупацію, посилити ізоляцію агресора та збільшити санкційний тиск на нього.

Як повідомлялося, Путін під час візиту на схід РФ відвідав не лише Ітуруп, але і острів Сахалін, де заявив про захоплювати іноземні судна в Тихому океані у відповідь на боротьбу з кораблями її тіньового флоту. Він заявив, що вже дав відповідне доручення Міністерству оборони РФ і розкритикував рішення Євросоюзу та низки країн щодо обмеження руху суден російських операторів.

Головнокомандувач Тихоокеанського флоту держави-агресора Віктор Лііна, у свою чергу, заявив, що за останні місяці поблизу контрольованих РФ Курильських островів пройшло 1001 судно, з них 379 – під прапорами держав, "недружніх" до РФ.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про визнання чотирьох островів Курильського архіпелагу, т.зв. Північних територій територією Японії у 2022 році.

Після Другої світової війни у вересні 1951 було укладено мирний договір між Японією та союзниками, згідно з яким Японія відмовилася від прав на Курильські острови та території, суверенітет над якими набула за Портсмутським договором від 5 вересня 1905 року. При цьому, згідно з офіційною позицією Японії, острови Ітуруп, Шикотан, Кунашир та Хабомаї до складу Курильських островів (островів Тисіма) не входили, і від них Японія не відмовлялася. Представники СРСР запропонували внести до договору поправку про визнання суверенітету СРСР над Південним Сахаліном і Курильськими островами, проте це й ще низку пропозицій не було враховано, тому СРСР, Польща та Чехословаччина договір не підписали.

Ці острови вважаються Японією окупованими, що не дає змоги підписати мирний договір між РФ та Японією.

#ітуруп #сибіга #путін #візит #реакція
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