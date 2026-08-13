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В Києві до 15 років ув'язнення засудили чоловіка, який підпалив авто волонтера та релейну шафу УЗ

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В Києві до 15 років ув'язнення засудили чоловіка, який підпалив авто волонтера та релейну шафу УЗ

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури суд виніс обвинувальний вирок 24-річному жителю столиці, повідомляє пресслужба прокуратури.

"Чоловіка визнано винним у вчиненні диверсії та підпалі автомобіля (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 113 КК України та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Як встановило слідство, у липні 2025 року обвинувачений, не маючи постійної роботи, шукав підробіток у телеграм. Спершу за 8300 грн він погодився підпалити релейну шафу "Укрзалізниці". Того ж дня він поїхав на перегін між станціями у Голосіївському районі та підпалив її, зняв свої дії на камеру, надіслав відео куратору, і отримав обіцяну оплату.

"Через деякий час обвинувачуваний отримав нове завдання – підпалити автомобіль, що належить військовому чи має символіку ЗСУ. Об’єктом злочину чоловік обрав позашляховик Mitsubishi Pajero камуфляжного кольору. Цей автомобіль власник використовував для доставки гуманітарних вантажів та користувався ним як волонтер. За підпал машини куратор обіцяв заплатити $2 тис.", – йдеться у повідомленні.

Обвинувачений підпалив автомобіль. Втім, з його слів, оплату не отримав, оскільки замовник вимагав детальний звіт з місця злочину. Коли він повернувся зробити відео, на місці вже працювали рятувальники та поліція. Автомобіль повністю не згорів, а був лише частково пошкоджений вогнем. Після цього обвинувачений зі своєю дівчиною поїхав до Одеси, де його і затримали.

У суді обвинувачений свої дії виправдовував тим, що просто хотів заробити. Підпал вважав особистою помстою замовника комусь, тож диверсантом себе не вважає.

За сукупністю статей обвинувачення його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

#підпалювач #вирок
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