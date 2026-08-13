Кабмін виділив 2,3 млрд грн на підтримку 179 прифронтових громад – Корецький

Кабінет міністрів виділив 2,3 млрд грн на підтримку 179 прифронтових громад, повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

"Уряд виділив 2,3 млрд грн на підтримку прифронтових громад. Розподілили дотації між обласними бюджетами та бюджетами 179 територіальних громад прифронтових регіонів. Це конкретна підтримка людей, які працюють в надзвичайно складних умовах: освітян, медиків, соціальних працівників", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За його словами, окремо Запорізька область отримає понад 36 млн грн на зарплати працівникам, які виходять на роботу на територіях активних бойових дій.