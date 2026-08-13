Росія ще раз поцілила дроном у тепловоз "Укрзалізниці", який виконував маневрові роботи, люди не постраждали

Російські війська вдруге за день атакували дроном тепловоз, який виконував маневрові роботи, на схожій ділянці, де сьогодні на Одещині ворог атакував локомотив пасажирського поїзда, внаслідок чого загинули машиніст та його помічник, повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський в етері "Суспільне. Студія" у четвер.

"Було ще одне влучання по тепловозу, який безпосередньо виконував маневрові роботи, щоб поїзди могли розʼїхатися. Завчасно була попереджена бригада, без постраждалих", - повідомив Перцовський.

Він пояснив, що тактика ворога передбачає знаходження так званого коридору, де можна буде прориватися на реактивних шахедах.

"Це шахеди, які керуються вочевидь відеокамерою, тобто пілот, який по той бік, чітко бачить, що влучає він, не просто ціль тут була зруйнувати локомотив, а влучили безпосередньо в кабіну", - зауважив голова правління.

Перцовський наголосив, що компанія взаємодіє з військовими обласними адміністраціями для організації автобусних перевезень, а також попереджає країни-партнерів про те, якщо пасажири не встигають на наступний рейс, пересаджувалися на інші маршрути.

"Тому я вкотре наголошую, що ті, хто подорожують поїздами, зокрема в зони наближення до зіткнення, мають бути зібрані, в кожному плацкарті є правила евакуації, бути готовими і чітко слідувати командам поїзної бригади. Тут кожна хвилина рятує життя", - додав голова правління "Укрзалізниці".

Як повідомлялося, 13 серпня на Одещині реактивний безпілотник влучив у локомотив пасажирського поїзда, попередньо, загинули машиніст та його помічник.

Зазначалось, що попри загрозу, локомотивна бригада продовжувала вести поїзд, щоб 340 пасажирів могли безпечно залишити вагони. Усі пасажири та поїзна бригада евакуйовані, серед них постраждалих немає.

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявляв, що у потязі разом із поїздними бригадами перебувало 340 пасажирів, зокрема 67 дітей.

Офіс генпрокурора поінформував пізніше, що за процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, які спричинили загибель людей (ч.2 ст.438 КК України).