В Україні з військовими почестями зустріли труну Коновальця

Труна полковника Армії Української Народної Республіки (УНР), першого голови Організації українських націоналістів (ОУН) Євгена Коновальця була доставлена в Україну, повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук.

"На рідній землі полковника Євгена Коновальця зустрічали зі всіма державними та військовими почестями", – написала Верещук в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, 11 серпня в Роттердамі (Нідерланди) відбулася церемонія ексгумації останків видатного українського військового та політичного діяча полковника Євгена Коновальця. Його прах перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК). Церемонія прощання відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві.

Пам’ятник з могили Коновальця в Роттердамі (Нідерланди) привезуть в Україну як меморіальний об’єкт, а саме місце поховання буде меморіалізовано.

Євген Коновалець (1891-1938) – український військовий і політичний діяч, полковник Армії УНР, командир Корпусу Січових стрільців, засновник Української військової організації (УВО) та перший голова Проводу Організації Українських Націоналістів (ОУН).

Коновалець був вбитий 23 травня 1938 року агентом радянської служби зовнішньої розвідки Павлом Судоплатовим, і похований на цвинтарі Кросвейк в місті Роттердам, Нідерланди.