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Двоє чоловіків намагалися продати за кордон стародавні монети з Ольвійської хори – їх засуджено на 5 років

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Суд виніс вирок по справі двох жителів Миколаївської області, які намагалися продати за кордон стародавні монети, які перебували в обігу на території Північного Причорномор’я за часів існування Ольвійської хори та становлять культурну й історичну цінність, повідомила Херсонська обласна прокуратура.

"За публічного обвинувачення прокурорів Херсонської обласної прокуратури двох жителів Миколаївщини судом визнано винними у замаху на переміщення через митний кордон України культурних цінностей з приховуванням від митного контролю, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України)", – йдеться у повідомленні прокуратури у четвер у Телеграм-каналі.

Прокурори в суді довели, що двоє чоловіків віком 60 та 62 роки намагалися незаконно продати за кордон стародавні монети, які перебували в обігу на території Північного Причорномор’я за часів існування Ольвійської хори та становлять культурну й історичну цінність.

Для пошуку покупця вони скористалися платформою онлайн-оголошень та домовилися з особою, яка перебувала на території Республіки Молдова, про продаж і незаконне переміщення археологічних знахідок через державний кордон України. Щоб приховати культурні цінності від митного контролю, чоловіки сховали монети у корпусі електронного вимірювального приладу – вольтметра.

Наприкінці травня 2026 року вони передали пакунок для відправлення міжнародним автобусним рейсом із Миколаєва до Республіки Молдова. Водії, не знаючи про вміст посилки, погодилися доставити її адресату.

Однак реалізувати задумане засудженим не вдалося. Під час митного контролю культурні цінності було виявлено та вилучено.

Вироком суду кожному з них призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі. Також засуджених позбавлено права займатися діяльністю, пов’язаною з обігом культурних цінностей, строком на 2 роки.

На підставі статей 75, 76 КК України засуджених звільнено від відбування основного покарання з випробуванням та встановлено іспитовий строк тривалістю один рік. Протягом цього часу вони зобов’язані виконувати покладені судом обов’язки та не вчиняти нових кримінальних правопорушень.

#монети #старовина #вирок
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