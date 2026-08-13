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Корецький представив проєкт Програми діяльності уряду на засіданні Ради коаліції

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Корецький представив проєкт Програми діяльності уряду на засіданні Ради коаліції
Фото: https://t.me/Koretskyi_official/

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький разом із міністрами представив проєкт Програми діяльності уряду на засіданні Ради коаліції.

"Це комплексний документ із визначеними пріоритетами та чіткими завданнями, якими Уряд керуватиметься у своїй роботі. Ключові завдання – посилення оборони та стійкості держави, зміцнення, підтримка людей, бізнесу та прискорення європейської інтеграції. Принципи роботи Уряду – ефективність, швидкість ухвалення рішень і відповідальність за результат. Уряд в цілому та кожен міністр мають конкретні завдання і буде відповідати за їх виконання перед парламентом та суспільством", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За його словами, у процесі підготовки документа були опрацьовані пропозиції депутатів.

"Зараз ми врахуємо коментарі, озвучені на засіданні Ради коаліції, та допрацюємо фінальну версію. Потім затвердимо її на засіданні уряду і представимо на розгляд Верховній Раді. Уряд і парламент мають діяти спільно заради стійкості країни та посилення наших позицій за всіма напрямками", – додав прем’єр.

Раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомляв, що до ухвалення уряд представив проєкт Програми на Раді коаліції.

На його думку, Програма амбіційна і передбачає надважливі кроки для стійкості і подальшого розвитку країни.

#корецький #міністри #план_уряду
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