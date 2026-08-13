Місія ООН повідомила про найбільшу за місяць кількість загиблих і поранених цивільних в Україні з березня 2022р

У липні 2026 року загинуло або було поранено більше цивільних осіб, ніж у будь-якому іншому місяці з березня 2022 року, що стало новим максимумом у цьогорічному зростанні шкоди, завданої цивільним особам, повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

ММПЛУ підтвердила, що в липні в Україні загинули щонайменше 437 цивільних осіб, а 2 610 були поранені, що на 30 відсотків більше порівняно з попереднім місяцем і на 70 відсотків більше порівняно з липнем 2025 року. Кількість загиблих є найвищою зафіксованою з травня 2022 року, тоді як кількість загиблих і поранених дітей була найвищою з квітня 2022 року. Фактичні показники, ймовірно, є вищими, оскільки ММПЛУ продовжує перевіряти інформацію.

"Щомісяця цього року кількість загиблих і поранених цивільних осіб зростала. У липні ця тенденція різко посилилася. Кількість жертв серед цивільних осіб у липні була найвищою, яку ми задокументували за один місяць з березня 2022 року", – сказала голова ММПЛУ Даніель Белль.

Протягом перших семи місяців 2026 року ММПЛУ підтвердила, що насильство, пов’язане з війною РФ проти України, в Україні призвело до 12 477 жертв серед цивільних осіб (1 839 загиблих і 10 638 поранених). Це на 44 відсотки більше порівняно з аналогічним періодом 2025 року (1 434 загиблих і 7 216 поранених) і більш ніж удвічі більше, ніж за аналогічний період 2024 року (1 188 загиблих і 4 560 поранених).

Повідомлена кількість жертв серед цивільних осіб у Російській Федерації також зросла в липні. Російські органи влади повідомили, що в липні в Російській Федерації загинули 79 цивільних осіб і 601 особа була поранена. ММПЛУ не змогла незалежно перевірити ці дані відповідно до своїх стандартів перевірки через відсутність доступу та обмежену інформацію.

Київ, де загинули щонайменше 54 цивільні особи та 202 були поранені, був одним із міст України, які найбільше постраждали в липні, оскільки російські збройні сили значно збільшили застосування балістичних і крилатих ракет. У липні Росія запустила щонайменше 429 ракет, що більш ніж вдвічі більше, ніж у червні. Багато ракет влучили по Києву.

Внаслідок удару 2 липня, який забрав найбільше життів, загинули щонайменше 30 цивільних осіб і 104 були поранені, коли російські збройні сили запустили 74 ракети та майже 500 далекобійних безпілотників, переважно завдаючи ударів по Києву.

Зазначається, що далекобійні засоби ураження (ракети та безпілотники) залишалися основною причиною жертв серед цивільних осіб у липні, на них припало 38 відсотків від загальної кількості (183 загиблих і 967 поранених). Кількість жертв серед цивільних осіб внаслідок авіабомбардувань (105 загиблих і 753 поранених) зросла на 143 відсотки порівняно з червнем 2026 року (45 загиблих і 308 поранених), а планерні авіабомби стали другою основною причиною жертв серед цивільних осіб. Безпілотники малої дальності поблизу лінії фронту спричинили 27 відсотків усіх жертв (111 загиблих і 710 поранених).

В ООН наголосили, що хоча кілька масштабних атак із великою кількістю жертв частково спричинили зростання кількості жертв серед цивільних осіб у липні, щоденні атаки з меншою кількістю жертв у різних областях також сприяли таким високим показникам.

"Цивільні особи стикаються з посиленими ризиками через більш інтенсивне застосування ракет і безпілотників у міських центрах, планерних авіабомб у містах, розташованих ближче до лінії фронту, та безпілотників малої дальності.

У сукупності ці атаки призводять до зростання кількості жертв серед цивільних осіб у різних областях України", – сказала Белль.

Загалом із 24 лютого 2022 року УВКПЛ підтвердило загибель щонайменше 16 874 цивільних осіб, зокрема 820 дітей, а також поранення 51 273 цивільних осіб, зокрема 3 126 дітей.