Зеленський відвідав ветеранські змагання в Івано-Франківську

Президент України Володимир Зеленський в Івано-Франкувську зустрівся з учасниками спортивних змагань "Воля до життя".

"Серед них воїни, ветерани та люди з інвалідністю, які не здались і через спорт відновлюються та повертають сили. Тут змагаються у восьми видах спорту", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Президент розповів, що поспілкувався зі спортсменами та підписав бойові прапори їхніх бригад.

"Дякую за таку хорошу зустріч. І вдячний усім, хто розвиває цей напрям фізичної та психологічної реабілітації, залучає до неї ветеранську спільноту і створює умови, у яких наші захисники та захисниці можуть повертатися до активного життя", – резюмував він.