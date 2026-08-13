Підсанкційному за депортацію українських дітей губернатору РФ повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 46-річному губернатору Рязанської області РФ, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Із 2022 року посадовець використовує повноваження та ресурси регіону для забезпечення окупаційних військ: організовує збір коштів і вантажів для армії рф, перераховує частину власної зарплати, сприяє передачі військовим автомобілів, безпілотників, тепловізорів, засобів РЕБ та іншого обладнання", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в четвер.

За даними прокуратури, у 2024-2025 роках губернатор неодноразово приїжджав на тимчасово окуповані території України.

"Зокрема, відвідував місце дислокації 387-го мотострілецького полку рф, де передавав військовим техніку та спорядження і вручав нагороди", – уточнюється в повідомленні.

Також, як зазначають у відомстві, він підтримував військові госпіталі, де лікують російських військовослужбовців, організовував доставку туди гуманітарних вантажів та публічно закликав громадян вступати до армії РФ.

"Для залучення новобранців із бюджету Рязанської області додатково спрямували близько 1,8 млрд рублів на виплати учасникам так званої "СВО" та їхнім сім’ям", – зауважують в Офісі генпрокурора.

Губернатору Рязанської області РФ інкриміновано фінансування дій, вчинених за попередньою змовою групою осіб з метою зміни меж території України всупереч порядку, встановленому Конституцією України (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

В прокуратурі зазначають, що із 2023 року губернатор перебуває під санкціями України, а з 2024-го – і ЄС, зокрема через причетність до незаконної депортації українських дітей до РФ, передачі їх на усиновлення російським сім’ям та залучення до навчання у російських військово-патріотичних закладах.