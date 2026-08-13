Двоє мешканців Козачої Лопані Харківської області загинули внаслідок удару FPV-дрона

Унаслідок удару російського FPV-дрона загинули двоє мешканців Козачої Лопані Дергачівської громади Харківської області, обставини їх смерті стали відомі лише дві доби потому, повідомив начальник міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко.

"Подія сталася 11 серпня, однак через обмежені можливості комунікації встановити обставини вдалося лише сьогодні. За наявною інформацією, двоє чоловіків віком 60 та 45 років перебували на подвір’ї одного з будинків, коли російські військові помітили їх та завдали цілеспрямованого удару", – написав Задоренко у своєму телеграм-каналі.

За його словами, від отриманих травм обидва чоловіки загинули на місці. Через неможливість евакуації тіл на безпечну територію їх поховали на території приватного домоволодіння у Козачій Лопані.