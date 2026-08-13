Зеленський позитивно оцінив створення в Івано-Франківську осередків пам'яті героїв

Президент України Володимир Зеленський перебуває у Івано-Франківську, розпочав з вшанування пам’яті полеглих захисників і захисниць України, зазначив важливість створення та збільшення кількості просторів пам’яті для героїв.

"Розпочав свою поїздку до Івано-Франківської області з вшанування пам’яті полеглих захисників і захисниць України. Вічна шана та вдячність кожному й кожній, хто захищав Україну та віддав своє життя у цій боротьбі. Світла пам’ять нашим загиблим воїнам", – написав Зеленський у Телеграм-каналі у четвер.

"І також подяка тим, хто створює осередки пам’яті для наших героїв, де українці та українки можуть прийти і просто сказати: "Дякую". Дуже важливо, щоб кількість цих просторів збільшувалася. Кожен, хто віддав своє життя, щоб інші могли жити в мирі, заслуговує на це", – наголосив очільник Української держави.

Меморіал, який відвідав Зеленський, відкрили в серпні 2021 року. Відтоді тут щомісяця відбувається поминальний захід "Дзвін пам’яті", під час якого вшановують загиблих воїнів.